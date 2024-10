I ladri si pentono e restituiscono il cagnolino alla bimba disabile

“Faccio appello ai rapinatori, che scavino nel loro cuore, cercando un briciolo di coscienza. Spero che ce lo riportino, il cane era di mia figlia, che è affetta da atrofia muscolare spinale, per lei e per noi è un pezzo della famiglia, è come aver perso un figlio, e per lei un fratello”. Lo aveva detto in lacrime, lo aveva scritto sui social, il signor Rosario, padre di una bimba gravemente malata.

Nella sua casa di Acerra erano venuti a rubare, ma soprattutto avevano portato via il loro cagnolino, Maui. Un cagnolino che per la figlia di quest’uomo era tutto. Così aveva lanciato appelli, si era rivolto proprio a quei ladri, perché almeno gli restituissero il cagnolino.

E per una volta, è successo. Rosario ha ricevuto una telefonata anonima che annunciava che il cagnolino era fuori dalla loro casa. Una brutta storia, ma almeno con un finale positivo. E Rosario ha ringraziato tutta l’Italia che si era smossa e commossa per la storia di Maui. Tornato a casa, per la gioia di questa bambina e di tutta la famiglia.

di Annalisa Grandi