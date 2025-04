Il giorno dell’addio a Francesco e delle occasioni perdute

L’occasione è lì, anche se per tutta la giornata di ieri ci si è affannati a ribadire, in particolare da Washington, di non volerla cogliere. L’occasione di vedersi anche di sfuggita, di scambiare una stretta di mano che vada oltre la pura formalità.



Visto che si è tutti insieme, a rendere omaggio a Papa Francesco (che buona parte di chi presenzierà ai funerali ha ufficialmente molto ammirato e nella sostanza assai ignorato). Eppure l’occasione resta o sarebbe restata, nonostante Donald Trump e il suo solito procedere ondivago e incomprensibile.

È probabile che ci si sia resi conto dell’estrema difficoltà di organizzare un sia pur breve faccia a faccia che potesse avere un valore e soprattutto riuscisse a fare più bene che male.



Sappiamo che avrebbe voluto incontrarlo (vorrebbe tuttora) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sappiamo per via ufficiali che avrebbe espresso il desiderio di un saluto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sappiamo tutto questo ma come sempre non possiamo saper nulla di ciò che passi per la testa di un uomo imprevedibile e capace di smentire se stesso, i propri pensieri, parole e granitiche certezze nel volgere di un mattino.



Il mondo si prepara a quello che indiscutibilmente è anche uno spettacolo globale, all’ultimo funerale capace di raccogliere l’intero globo – quasi senza eccezioni – intorno a una singola figura (prerogativa un tempo delle grandi case regnanti) ma non si celebra solo il funerale di un papa amatissimo. Ci si appresta anche all’addio di una credibilità e non di una qualsiasi.

La credibilità della più importante e potente istituzione civile della terra, stressata oltre ogni limite dalla personalità imperscrutabile del suo presidente.



Non solo per il balletto di Trump sul “vedo-non vedo, incontro-non incontro” a Roma: arriviamo al giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco a valle dell’incredibile mese dei dazi. Siamo nel pieno di una recrudescenza militare dell’assalto russo all’Ucraina, seguita – guarda un po’ – alle aperture sempre più esplicite dell’amministrazione Usa nei confronti degli interessi e obiettivi del Cremlino. Un dato di fatto che ha reso ancora più amaro e sconcertante lo “stop” ai bombardamenti invocato da Donald Trump nei confronti di un Putin che gioca con lui come il gatto con il topo.

C’è la tragedia immane di Gaza, il Medioriente senza prospettive, un abbozzo di trattative fra Stati Uniti e Iran.



È anche questo il mondo che si ritrova oggi in raccoglimento sul sagrato della basilica di San Pietro. Miracoli – nonostante il luogo – sarebbero stati comunque esclusi, ma l’opportunità si sarebbe potuta cogliere. Sarebbe servita un’ombra di buona volontà, quella vanamente invocata innumerevoli volte dal pontefice cui si è corsi a rendere omaggio.

Ignorandolo un’ultima volta: c’è da correre al golf club di New York per festeggiare la moglie Melania. Priorità.

di Fulvio Giuliani