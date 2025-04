Roma, all’alba i fedeli riempiono San Pietro – Il Video

Con le prime luci dell’alba questa mattina migliaia di fedeli hanno cominciato a riempire Piazza San Pietro, in attesa dell’inizio dei funerali di Papa Francesco, previsti alle ore 10.

Con 4 ore di anticipo, sono tantissimi i giovani – e non solo – a correre per cercare di occupare il posto migliore ed essere in prima fila. Code lunghissime già anche ai metal detector, dove sono in corso controlli rigidissimi per la sicurezza.

Inoltre, per l’occasione son stati allestiti numerosi maxi schermo per poter assistere e dare l’ultimo saluto al Santo Padre.