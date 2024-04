Meta oscura la diretta di Radio Maria per la Via Crucis “causa nudo”

“Sembra che tu abbia condiviso o inviato immagini di nudo o atti sessuali” recita così l’alert automatico comparso sul profilo Facebook di Radio Maria “colpevole” di aver condiviso in diretta in occasione della Via Crucis un crocefisso. Le nudità sotto accusa, dunque, erano proprio quelle di Gesù Cristo sulla Croce. Risultato: diretta interrotta. Scappa un sincero sorriso pensando alle immagini ben più scabrose in cui capita di imbattersi ogni giorno sui social network ma al tempo stesso non si può non avere un moto di preoccupazione nel pensare a come i messaggi che vediamo vengano veicolati e decisi da una macchina tanto imperfetta. Sappiamo bene, infatti, come su Meta o Youtube in passato siano state trasmesse delle dirette durante le quali sono state compiute delle stragi senza che ci fossero interruzioni di sorta.

E’ forse questa una delle facce dell’innovazione promessa dall’Intelligenza Artificiale? Padre Livio Fanzaga, storico direttore di Radio Maria, proprio su quest’ultima ha voluto ironizzare : “La cosa strana – ha detto – è che quel Crocifisso lo abbiamo messo Facebook altre volte in passato ma si vede che prima non c’era l’AI. Adesso sì”.