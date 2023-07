“Mia madre per fortuna è in codice verde. Ma mi dispiace molto per le persone che non ce l’hanno fatta”, così il figlio di un’anziana signora, ospite della Rsa “Casa di riposo per Coniugi”. Tra le testimonianze, anche quelle dei residenti della zona, che raccontano di essersi allarmati nel sentire le numerose sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Mai si sarebbero aspettati una tragedia del genere.

Di Claudia Burgio