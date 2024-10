Milano, barista reagisce e uccide rapinatore a colpi di forbici in strada

Un 37enne italiano, con precedenti, è stato trovato morto con diverse ferite di arma da taglio (forbici) al torace. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver tentato di rapinare un bar (aveva provato a portar via alcuni “Gratta e vinci”), l’uomo è stato ucciso a colpi di forbici dal titolare – un 32enne cinese – che ha reagito ferendolo mortalmente in strada. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Giovanni da Cermenate, all’esterno di un “Bar paninoteca”, al civico 35.

La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria; gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

di Filippo Messina