Misterbianco (Catania), bambina di 7 mesi muore dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre

Tragedia a Misterbianco (Catania). Una bambina di soli 7 mesi è morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla propria madre.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno subito preso la donna. A quanto sembra, la madre della bimba avrebbe problemi psichiatrici. Avrebbe sofferto di problemi di depressione e avrebbe minacciato di togliersi la vita.

Secondo le ricostruzioni, la donna – 40 anni – avrebbe problemi psicologici, sembra aggravati da una depressione post partum. Per questo motivo la madre della bambina di 7 mesi era infatti seguita da un amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale di Catania.

La donna ha un altro figlio: un bambino di 7 anni.

Intervento immediato anche da parte del 118 che ha tentato, in ogni modo, di soccorrere la piccola. Senza l’esito sperato. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Un’altra ambulanza ha preso il padre della bambina. L’uomo ha avuto bisogno di cure mediche e ora si trova in ospedale.

Ancora ignote le cause che hanno portato al tragico gesto. Sono in corso le indagini. Sul posto sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

di Mario Catania