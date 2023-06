Napoli, auto esplosa: morto anche il giovane tirocinante

Non ce l’ha fatta Fulvio Filace, il giovane tirocinante 25enne che venerdì scorso si trovava a bordo dell’auto-prototipo esplosa in tangenziale a Napoli

Non ce l’ha fatta Fulvio Filace, il 25enne che venerdì scorso si trovava a bordo dell’auto-prototipo esplosa in tangenziale a Napoli. Fulvio, studente dell’Università Federico II e tirocinante del Cnr, era da giorni ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme.

L’auto-prototipo era stata realizzata nell’ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari.

Lunedì, dopo alcuni giorni di ricovero, era deceduta Maria Vittoria Prati, 66 anni, ricercatrice del Cnr che guidava l’auto-prototipo e che aveva, fin da subito, riportato gravi ustioni su tutto il corpo.

“Nel manifestare il proprio cordoglio, il Cnr attende, doverosamente, gli sviluppi dell’indagine volta a chiarire le ragioni dell’improvvisa esplosione del veicolo che ha causato la morte di due persone”, queste le parole scritte in un comunicato dal Cnr, che si dice “profondamente scossa dai due lutti”.

Sull’accaduto, ha aperto un’indagine la Procura di Napoli.