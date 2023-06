“Non si può morire per una ricerca”, parla un parente dello studente

“Oggi è stato Fulvio – racconta Fabio Corsaro il cugino di Fulvio Filace, lo studente di Ingegneria meccanica, che venerdì scorso era a bordo dell’auto del CNR che è esplosa sulla tangenziale di Napoli e dove ha perso la vita la ricercatrice Maria Vittoria Prati a seguito delle ferite riportate – ma poteva capitare a qualsiasi altro ragazzo tirocinante. Anche perché quel tipo di auto è stata testata più volte. Sappiamo che ha percorso le strade di Napoli anche mercoledì e giovedì. Poteva capitare a chiunque”. Attualmente il ragazzo si trova ricoverato nel reparto ustionati dell’Ospedale Caldarelli di Napoli, ha riportato ustioni sul 90% del suo corpo.

Non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto perché il mezzo non fosse effettivamente sicuro o per cause esterne al progetto.

Il prototipo faceva parte del progetto del centro di ricerca denominato “Life-Save – Make you car a solar hybrid”. L’obiettivo era quello di convertire auto tradizionali in modelli ibridi-solari. Un progetto portato avanti, inoltre, da quattro partner italiani, eProInn, Mecaprom, LandiRenzo e Solbian.



“Per me è giusto che la tecnologia faccia progressi e si scoprano nuove tecnologie, – aggiunge Corsaro – ma oggi nel 2023 non possiamo immaginare che una ricerca, se fallisce, metta a repentaglio la vita di una, due o più persone. Questo è inaccettabile. Oggi parliamo di una ricercatrice morta e parliamo di un ragazzo di 25 anni che comunque dovrà subire un percorso lunghissimo di recupero e che comunque non è ancora fuori pericolo. È giusto che si facciano passi avanti. Però il prezzo da pagare non può essere assolutamente la vita umana”.

Le indagini sono seguite dal pm Manuela Persico e sono coordinate dal procuratore aggiunto, Simona Di Monte. I reati contestati sono incendio, omicidio e lesioni gravi colpose, al momento non risultano indagati.

Quello che i familiari si aspettano e voglio è chiarezza e verità per quanto accaduto, ricordando inoltre che è possibile aiutare Fulvio, recandosi all’Ospedale Cardelli di Napoli (dalle 8 alle 13), donando sangue di qualsiasi gruppo sanguigno. Basta recarsi al centro trasfusioni e specificare che il sangue è per Fulvio Filace.

Di Claudia Burgio