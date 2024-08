Naufragio Bayesian: le vittime hanno tentato in ogni modo di salvarsi

Le vittime del Bayesian hanno provato disperatamente fino all’ultimo a cercare aria, a salvarsi, ma non c’è stato nulla da fare

Hanno provato disperatamente fino all’ultimo a cercare aria, a salvarsi, ma non c’è stato nulla da fare per le vittime del naufragio che ha visto il veliero Bayesian “affondare in 60 secondi” dopo che una tromba d’aria ha colpito Porticello (Palermo).

Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti – dopo quanto dichiarato dai 15 sopravvissuti – il Bayesian è andato giù di prua (in verticale) per poi adagiarsi di dritta, ossia sul lato destro.

Lo chef di bordo, la prima vittima ritrovata, è morto mentre cercava di uscire. Gli altri sei ospiti (manca solo il ritrovamento del sesto disperso), hanno provato a salvarsi “salendo” sul lato sinistro, la parte più alta rispetto a dove si trovavano inizialmente. E dove, finora, sono stati infatti trovati 5 dei 6 dispersi. Un tentativo disperato prima che il veliero si inabissasse. I sommozzatori hanno trovato i corpi non nelle cabine dove i superstiti hanno indicato che i dispersi fossero ma in quelle della parte opposta.

Ieri – lo ricordiamo – sono stati recuperati i corpi di Jonathan Bloomer – il presidente della Morgan Stanley International -, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. Questa mattina è stato ritrovato il corpo di Mike Lynch. Ora si attende il ritrovamento del corpo del sesto e ultimo disperso: Hannah Lynch, la figlia 18enne di Mike Lynch.

di Mario Catania