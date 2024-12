Orrore a Tivoli, gatti trovati morti in un parco – IL VIDEO

Una crudeltà senza senso, inaccettabile. Le immagini che vi mostriamo sono quelle di alcuni gatti che sono stati trovati morti in un parco a Tivoli. Molto probabilmente avvelenati altrove, e poi portati lì, messi uno accanto all’altro in un macabro quadro dell’orrore. L’ennesimo episodio di violenza senza senso, che fa scattare l’allarme in una cittadina che cerca di impegnarsi contro il maltrattamento degli animali. Per questo in collaborazione con le forze dell’ordine si sta cercando di fare chiarezza.

Gesti aberranti che tra l’altro rimandano a persone che facilmente possono diventare pericolose anche per l’uomo come ha sottolineato l’incaricato del sindaco alla Tutela degli Animali Antonello Livi: “Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono sintomo di una pericolosità sociale” ha sottolineato. Parole ribadite anche dal sindaco che ha tenuto a condannare il gesto, a sottolineare come chi compie atti del genere sia una persona vigliacca perché scarica la propria frustrazione su animali indifesi. Vigliacca e però pericolosa perché chi avvelena, maltratta e uccide, può diventare pericoloso anche per le persone.

Sui poveri gatti sarà fatta l’autopsia, ma questo purtroppo è l’ennesimo atto di barbarie che nel 2024 non dovremmo raccontare. E invece ancora succede.

di Annalisa Grandi