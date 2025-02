Papa Francesco in “condizioni critiche ma stazionarie”

“Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”. Lo scrive la sala stampa vaticana

“Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”. Lo scrive la sala stampa vaticana

“Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”. Lo scrive la sala stampa vaticana

“Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”. Lo scrive la sala stampa vaticana

“Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”. Questo quanto la sala stampa vaticana scrive nell’aggiornamento serale riguardante le condizioni di salute del Pontefice.

Papa Francesco che, nonostante tutto, continua a lavorare dal Gemelli di Roma dove è ricoverato dallo scorso 14 febbraio. Il Pontefice ha ricevuto ieri il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il Sostituto monsignor Edgar Pena Parra. L’incontro è avvenuto con l’obiettivo di autorizzare il Dicastero delle cause dei Santi a promulgare alcuni decreti sui Santi. In particolare Papa Francesco ha firmato il decreto che avvia il processo di beatificazione di Salvo D’Acquisto.

D’Acquisto è il militare italiano – vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali – insignito della medaglia d’oro al valor militare. Un gesto eroico che gli è costato la vita. Il 23 settembre 1943 D’Acquisto (nel corso della Seconda guerra mondiale) si è sacrificato. Lo ha fatto per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Un gesto che Papa Francesco non dimentica. Una decisione molto importante e “nuova” quella del Pontefice. Per un motivo: normalmente a sottoporre i decreti dei santi al Papa è il cardinale titolato del Dicastero dei santi. La beatificazione – lo ricordiamo – è la tappa “intermedia” in vista di una futura canonizzazione.

“Il Papa ha riposato bene tutta la notte (senza interruzioni) e non ha avuto nuove crisi respiratorie”. Ciò faceva sapere la sala stampa della Santa Sede questa mattina. Sono tantissimi i fedeli (e non solo) che sono in ansia per le condizioni di salute di Papa Francesco, che prosegue la terapia. In tutto il mondo.

Papa Francesco, 88 anni – lo ricordiamo – è ricoverato al Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

di Filippo Messina