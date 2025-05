Papa Leone XIV ricorda Papa Francesco, l’emozione e gli applausi dei fedeli in Piazza San Pietro – IL VIDEO

Durante il suo discorso il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, ha ricordato Papa Francesco e le sue ultime parole pronunciate il giorno di Pasqua.

Il Papa argentino che “benediva Roma dava la sua benedizione al mondo, al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà! […] Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco!”. Queste le sue parole.

Lungo applauso e grande, grandissima l’emozione dei fedeli presenti in Piazza San Pietro.

di Giacomo Chiuchiolo