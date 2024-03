Paura a Ottana, bomba esplosa davanti al municipio

Una bomba ad alto potenziale è esplosa stanotte davanti all’ingresso del municipio di Ottana, sito in via della Libertà, nel Nuorese. Nell’esplosione, udita in tutto il paese, sono stati gravemente danneggiati l’ingresso e alcuni uffici.

Sul posto, il sindaco Franco Saba insieme agli artificieri dei Carabinieri, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, mentre è in arrivo il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi.

Di Matilde Testa