Paura per il terremoto a Napoli. Le testimonianze dei residenti – IL VIDEO

“Non riuscivamo ad appoggiare i piedi per terra Il pavimento tremava troppo forte”. Queste sono le parole pronunciate da uno dei residenti che ha avuto grande paura per il terremoto a Napoli. Le testimonianze

“Non riuscivamo ad appoggiare i piedi per terra Il pavimento tremava troppo forte”. Queste sono le parole pronunciate da uno dei residenti che ha avuto grande paura per il terremoto a Napoli. Le testimonianze

“Non riuscivamo ad appoggiare i piedi per terra Il pavimento tremava troppo forte”. Queste sono le parole pronunciate da uno dei residenti che ha avuto grande paura per il terremoto a Napoli. Le testimonianze

“Non riuscivamo ad appoggiare i piedi per terra Il pavimento tremava troppo forte”. Queste sono le parole pronunciate da uno dei residenti che ha avuto grande paura per il terremoto a Napoli. Le testimonianze

“Non riuscivamo ad appoggiare i piedi per terra Il pavimento tremava troppo forte”. Queste sono le parole pronunciate da uno dei residenti. Uno tra coloro che hanno avuto grande paura per il terremoto di questa notte a Napoli.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 – lo ricordiamo – è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei all’1:25. Attimi di terrore per i residenti: in tantissimi sono scesi di corsa in strada. In particolare, nei quartieri occidentali di Napoli e nei comuni dell’area flegrea.

Un fortissimo boato, poi il sisma. L’epicentro è stato localizzato a 3 km di profondità in prossimità di via Napoli a Pozzuoli. Il terremoto ha aperto uno sciame sismico. Nelle ore successive si sono avvertite diverse scosse, di minore intensità.

Per fortuna, non ci sono feriti gravi. Tantissimi però i disagi. Da molti palazzi si sono staccati calcinacci, caduti poi in strada e sulle auto. Tante le crepe nelle abitazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – in contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – tiene monitorata la situazione.

Michele di Bari, il prefetto di Napoli, ha immediatamente convocato il Centro coordinamento soccorsi. I responsabili dell’emergenza si sono riuniti in Prefettura. La Protezione civile della Campania ha attivato la sala operativa al Centro Direzionale di Napoli e ha inviato del personale a Pozzuoli.

Le scuole sono rimaste chiuse nelle zone più colpite. Tra cui Pozzuoli e i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta.

Il terremoto a Napoli e la tensione all’ex Base Nato a Bagnoli

Momenti di grande tensione nella notte tra le forze di polizia e alcuni cittadini all’ingresso dell’ex Base Nato a Bagnoli. Dopo mesi e mesi di continue allerte, diversi residenti, esasperati, hanno alzato i toni mentre chiedevano di accedere all’interno della struttura.

di Nicola Sellitti