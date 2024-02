Perché Milano tra le città più inquinate al mondo è una notizia bomba (a orologeria)

Non c’è più tempo. La notizia che vede Milano tra le città più inquinate al mondo, assieme a Dehli (India) e Dhaka (Bangladesh), deve necessariamente spingerci all’azione. Dall’amministrazione comunale al singolo cittadino.

Checché ne dica il sindaco Beppe Sala. l’aria di Milano risulta irrespirabile. La notizia che circola in questi giorni che mette sul podio il capoluogo lombardo tra le città più inquinate al mondo è davvero preoccupante. Se la gioca con Delhi (India), Dhaka (Bangladesh) e Lahore (Pakistan). All’ombra della Madonnina sono stati registrati livelli di PM2.5 (particolato) che hanno superato i 150ug/m3. Stando al primo cittadino però i dati non sarebbero attendibili “perché provenienti da enti privati e non da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale”.

Ciò non toglie che serva un piano d’azione urgente se non si vuole correre il rischio di dover paralizzare prima o poi una città che ogni giorno viene presa d’assalto da migliaia di persone. Proprio da quest’ultime serve partire. Serve creare una coscienza critica che aiuti a comprendere come l’ambiente, ad oggi, sia non una priorità ma LA priorità. Convincere le persone a mollare l’auto in favore dei mezzi pubblici (che a Milano, peraltro, funzionano molto bene) non è un opera semplice. Servirebbero più parcheggi ai capolinea delle metropolitane e che questi non avessero costi esorbitanti. Per entrare nel centro città, ad oggi, è richiesto un ticket d’ingresso che costa giornalmente 7 euro e 50, una cifra che non scoraggia l’utilizzo delle macchine ma che semmai le incoraggia a “scavalcare” le telecamere entrando in retromarcia dalle viuzze a senso unico.

Oltre alle auto, allo smog in pianura padana, contribuiscono pesantemente anche la massiccia presenza di allevamenti intensivi e il riscaldamento domestico. La posizione geografica rema contro, poichè le Alpi schermano il territorio dai venti, permettendo agli agenti inquinanti di ristagnare. Se su quest’ultimo punto non possiamo fare nulla, sulle altre voce il contributo dell’uomo può fare la differenza. Bisogna cominciare perché è già tardi. L’amministrazione comunale assieme alla Regione devono prendere dei provvedimenti – alcuni sicuramente impopolari – prima che la situazione precipiti ulteriormente.