Reggio Emilia: grosso incendio all’Inalca, residenti evacuati

Un maxi incendio è divampato nello stabilimento Inalca a Reggio Emilia, una delle aziende leader nel settore delle carni del gruppo Cremonini. Stando alle prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate nella notte da un capannone utilizzato per la lavorazione delle carni e intorno alle ore 1.30 circa diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Due Canali per domare l’incendio. Sul posto anche le squadre di rinforzo da Parma e Modena. Al momento, continua il lavoro per la messa in sicurezza di quel che resta dei grandi impianti coinvolti e per evitare possibili nuovi principi di incendio causati da qualche detrito. La circolazione attorno a via Due Canali è stata modificata per ridurre al minimo i pericoli ed è stata mobilitata l’Arpa per effettuare rapidi esami sulla qualità dell’aria. Inoltre, è stato chiesto a chi vive anche a discreta distanza di tenere le finestre chiuse.



Per ora non risultano esserci dei feriti e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia.



Di Matilde Testa