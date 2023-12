Roma- blitz di “Ultima Generazione”, 16 arresti

Nuovo blitz di “Ultima Generazione” in via del Corso: gli attivisti diretti a Palazzo Chigi sono stati fermati dalle forze dell’ordine in Piazza Colonna, 16 arresti

Nuovo blitz di “Ultima Generazione” in via del Corso: gli attivisti diretti a Palazzo Chigi sono stati fermati dalle forze dell’ordine in Piazza Colonna, 16 arresti

Roma – Nuovo blitz di Ultima Generazione, questa mattina gli attivisti del “Fondo di Riparazione” per le alluvioni e per il clima hanno sfilato per le vie della città bloccando il traffico di via del Corso. L’intento era quello di consegnare ai politici di Palazzo Chigi “pacchi regalo” con fango e calcinacci, in ricordo dell’alluvione in Emilia Romagna: “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione “, questo lo slogan degli ambientalisti. Gli attivisti sono stati poi bloccati dalle Forze dell’ordine poco prima di arrivare in Piazz a Colonna.

Immagini di Giacomo Chiuchiolo