Roma, Hotel Barberini evacuato per esalazioni tossiche

A Roma, l’Hotel Barberini è stato evacuato per presunte inalazioni tossiche da cloro proveniente dalla Spa dell’albergo. Cinque persone risultano intossicate

Alcuni dipendenti dell’hotel Barberini a Roma sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni.

L’albergo di via Rasella è stato evacuato questa mattina per esalazioni di sostanze tossiche riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’albergo.

Alcuni turisti sono stati fatti uscire rapidamente dall’albergo e tutti manifestavano bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. “Quando abbiamo aperto la porta della nostra camera siamo stati investiti da un fortissimo odore, l’aria era irrespirabile“, riferisce un’ospite canadese.

Sul posto, oltre a polizia e vigili del fuoco, anche la Asl e l’ispettorato del lavoro che hanno prontamente chiuso l’area al traffico.

di Raffaela Mercurio