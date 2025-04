Scommesse illegali e calciatori “collettori” di puntate, il nuovo scandalo in A

Una vicenda sempre più inquietante. Calciatori e scommesse su siti illegali, acquisto di orologi per saldare le puntate, una gioielleria usata come banca. Calciatori di grido come Sandro Tonali e Nicolò Fagioli che avrebbero svolto il ruolo di “collettori” delle scommesse per gli altri calciatori di Serie A. Lo scrivono i pubblici ministeri di Milano Paolo Filippini e Roberta Amadeo negli atti dell’inchiesta sulle scommesse sportive illegali e online. Che vede coinvolti 12 giocatori di serie A (tra cui Florenzi, McKennie, Perin, Di Maria) per scommesse sui siti illegali, con gli episodi che risalgono al periodo 2021-2023. I giocatori, che non avrebbero scommesso su partite di calcio ma su altre discipline, rischiano provvedimenti davanti alla giustizia sportiva.



La Procura di Milano trasmetterà gli atti dell’inchiesta sul giro di scommesse illegali su poker online ed eventi sportivi alla Procura federale della Figc. Inoltre, la squadra della Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro a cinque persone e a una società per “esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti”.



I fatti sono emersi spulciando le chat dei telefoni di Sandro Tonali (oggi al Newcastle) e Nicolò Fagioli (oggi alla Fiorentina), già coinvolti in un’indagine della Gdf di Torino. Lo schema di lavoro era questo, secondo i pm milanesi: i calciatori indebitati per le scommesse avrebbero versato somme ingenti a due gestori di piattaforme illegali – in sostanza quelli che tenevano il banco – di scommesse online, che a loro volta si sarebbero fatti aiutare dagli amministratori di una gioielleria milanese (Elysium Group) che funzionava come banca per regolare i conti.



Se il debito saliva, i calciatori effettuavano bonifici alla gioielleria per l’acquisto di orologi di lusso, che però non erano mai ritirati dagli atleti. Dalle carte emerge anche una tabella dei pagamenti. Fagioli ha pagato 693 mila euro, Florenzi 155 mila, Tonali 57 mila, Buonaiuto 41 mila, Cancellieri 40 mila. Dalle indagini emerge anche che la carta di credito di Fagioli era custodita all’interno della gioielleria.

Tonali e Fagioli, secondo gli inquirenti, oltre a scommettere, diffondevano e pubblicizzavano tra i loro conoscenti. Molti dei quali calciatori professionisti, le piattaforme illegali di scommesse o di poker, facendo da tramite per l’apertura o il caricamento dei conti di gioco.



Effettuavano anche consegne di denaro per conto di altri scommettitori, “anche in contanti”, scrivono i magistrati. Fagioli, per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, avrebbe chiesto dei prestiti per centinaia di migliaia di euro a 31 calciatori. E a diversi suoi compagni nelle varie squadre in cui ha militato. Secondo i pm milanesi, Fagioli chiedeva agli amici non indagati di effettuare, per suo conto, bonifici in favore della gioielleria Elysiuym o versamenti su carte PostePay.



C’è negli atti anche il riferimento a gruppi Whatsapp. Lì diversi soggetti (tra cui Tonali, Fagioli, McKennie e altri) “erano soliti organizzarsi per giocare tra loro all’interno di ‘stanze chiuse virtuali'”. In particolare emerge che uno dei due gestori di piattaforme illegali “ricaricava il ‘tavolo virtuale’ di tutti i giocatori di poker quando i calciatori organizzavano, sul gruppo Whatsapp denominato ‘Poker senza Zaniolo’, una sessione di partite di poker”.

Di Nicola Sellitti