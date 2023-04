Incidente per Ciro Immobile stamattina a Roma. La vettura del calciatore ha avuto uno scontro frontale contro un tram a Piazza delle 5 giornate. Il calciatore sta bene.

Grande spavento per le due figlie a bordo: le due minori sono state accompagnate al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso per accertamenti l’autista del tram. L’incidente ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Gemelli per accertamenti.