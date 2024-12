Sgominata associazione ‘ndranghetista nel bresciano, arrestata suor Anna Donelli

Questa mattina gli investigatori di Polizia, Carabinieri e Finanza, hanno eseguito 25 misure cautelari e il sequestro preventivato di oltre 1,8 milioni di euro ed effettuato diverse perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso.



Una maxi operazione congiunta delle forze dell’ordine che hanno sgominato un’associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista sul territorio, dedita a estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari, riciclaggio e persino scambio elettorale politico mafioso.



Tra gli arrestati vi è anche suor Anna Donelli. La donna avrebbe usato il proprio incarico spirituale per agire come intermediaria tra un clan ‘ndranghetista e i detenuti, trasmettendo ordini e istruzioni e ricevendo a sua volta informazioni per pianificare strategie criminali. Così la suora è finita agli arresti domiciliari.



L’indagine è stata avviata nel 2020 e grazie all’attività investigativa è stato possibile ricostruire il complesso organigramma che, facendo leva sull’intimidazione del vincolo associativo, avrebbe riprodotto sul territorio bresciano un sistema in grado di porre in essere azioni di stampo mafioso: estorsioni, traffico di armi e stupefacenti, ricettazioni, usura e scambio elettorale politico-mafioso.



Di Matilde Testa