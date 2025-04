Si spezza un cavo della funivia di Monte Faito, precipitata una cabina: 3 morti, un disperso – IL VIDEO

Un incidente ha coinvolto la linea aerea della funivia di Monte Faito, a Castellammare di Stabia. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 15, il cavo trainante si è sganciato, precipitando al suolo. Il rottame si è adagiato su un vecchio traliccio dell’Enel e su una gru di un cantiere poco al di sopra della stazione di arrivo e partenza, all’interno dello scalo ferroviario centrale. L’impianto infatti consente di raggiungere in otto minuti la vetta del monte, partendo dalla stazione della Circumvesuviana.

A bordo c’erano 16 passeggeri. Il sistema di sicurezza, al momento del guasto, ha bloccato le cabine evitando il peggio. I soccorsi hanno evacuato le 11 persone a bordo della cabina più a valle, facendole calare al suolo tramite delle funi assicurate al fondo della cabina.

Sui cinque occupanti dell’altra, quattro turisti e un addetto, più vicina alla stazione di monte per ore non ci sono state notizie. Le comunicazioni si sono interrotte e la cabina è rimasta avvolta nella nebbia, impossibile da individuare. Poi, quando i soccorritori l’hanno raggiunta, l’hanno trovata in fondo a un dirupo. I morti sono tre, un altra persona è viva ma ferita gravemente. Disperso il conducente della cabina.

La stazione di Castellammare di Stabia è al momento chiusa per l’interruzione della tratta ferroviaria tra Pioppaino e Sorrento, dopo che il cavo tranciato si è abbattuto sui binari. La Polizia Municipale ha anche chiuso in via precauzionale la strada panoramica all’altezza della salita della Reggia di Quisisana.

La funivia di Monte Faito era stata riaperta per la nuova stagione turistica appena una settimana fa, dopo essere entrata in funzione nell’estate del 1952. Nel giorno di Ferragosto del 1960 l’unico incidente mortale della sua storia. La cabina, in fase di discesa, si sganciò dai cavi di traino all’altezza del primo pilone, schiantandosi sui binari sottostanti. Si contarono quattro morti, tra i quali un bambino di 9 anni e lo stesso conduttore della cabina.

Di Giorgio Patto