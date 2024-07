Paura a Cortina: alla partenza si sgancia una cabina nella funivia. Turisti sospesi nel vuoto

Momenti di panico a Cortina d’Ampezzo per l’improvviso sganciamento di una cabina dove si trovavano 30 turisti

Momenti di panico a Cortina d’Ampezzo per l’improvviso sganciamento di una cabina – dove si trovavano 30 turisti – della funivia della Tofana che collega Ra Valles alla Tofana di Mezzo. Secondo le ricostruzioni, il malfunzionamento è stato causato da un guasto elettrico.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, solo tanta paura: è infatti subito entrato in funzione il freno di emergenza – che ha provocato una forte oscillazione della cabina – e l’addetto ai comandi (presente nell’abitacolo) ha poi spiegato ai turisti che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro.

di Mario Catania

Credits video: Gedi