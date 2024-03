Sospeso il preside che aveva allontanato un bimbo per iperattività

Ladispoli: è stato sospeso il preside che aveva allontanato un bimbo dalla scuola per eccesso di iperattività

Partiamo dal presupposto che senza dubbio mancano, alle volte, nelle scuole, gli strumenti adeguati per poter seguire in modo corretto i bambini con particolari problematiche.

Ma certo la soluzione non può essere quella adottata da un dirigente scolastico di Ladispoli, che infatti è stato sospeso, che aveva allontanato un bambino iperattivo dalla scuola. Un bambino di sei anni. Il cui comportamento era stato giudicato “ingestibile” tanto che si era disposto che non più in classe.

I genitori avevano dovuto ricorrere al TAR per far riammettere il bambino. E ora il preside è stato sospeso.

Ribadiamo: che manchino talvolta strumenti e risorse per garantire un adeguato supporto ai bambini è indubbio. Come indubbio è che è inaccettabile che la scuola, che dovrebbe essere il luogo dove si insegna l’inclusione, diventi quello dell’esclusione.

di Annalisa Grandi