Spiragli di revisione su Erba

Strage di Erba: si apre un primo spiraglio sulle sorti dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Una vicenda che da sempre divide l’Italia

Una vicenda sanguinosa, intricata e discussa come la strage di Erba non poteva che avere una coda all’altezza, sotto forma di una richiesta di revisione della sentenza di condanna che già di per sé aveva diviso l’Italia. E sulla quale è lecito aspettarsi nuove polemiche, ora che la Corte d’appello di Brescia ha fissato per l’1 marzo la prima delle udienze che serviranno a stabilire se accogliere o meno le richieste della difesa (e avviare quindi il processo di revisione).

Si apre dunque un primo spiraglio sulle sorti dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, in carcere ormai da 17 anni con un ergastolo da scontare come autori della strage che l’11 dicembre 2006 causò la morte di quattro persone (fra cui un bimbo di due anni) in un’abitazione di Erba, 16mila abitanti in provincia di Como.

Fra confessioni ritrattate, personaggi discutibili, inchieste e contro-inchieste che hanno acceso per anni ogni tipo di discussione – spostando ora da un lato e ora dall’altro l’ago del tifo da stadio dell’opinione pubblica – qualche mese fa è stato il sostituto procuratore della Repubblica di Milano Cuno Tarfusser a presentare un’istanza di revisione della condanna dei coniugi, convinto della loro innocenza.

Ne erano seguite polemiche (più o meno strumentali) che però ora vengono azzerate. Al di là delle convinzioni da talk show, la difesa sostiene di avere elementi nuovi (testimoni e consulenze) e forti abbastanza per riaprire il caso e far finalmente assolvere due innocenti.

di Valentino Maimone

