Streaming illegale, maxi operazione in Italia e in altri Paesi europei: 102 indagati. 22 milioni gli utenti

Una maxi operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha portato allo smantellamento della più diffusa organizzazione criminale transnazionale presente in Italia e in altri Paesi europei. L’operazione, denominata “Taken down”, è la più vasta contro la pirateria audiovisiva condotta nel nostro Paese e in Europa.

Più di 270 operatori della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e – con la preziosa collaborazione delle forze di polizia straniere – 14 perquisizioni in: Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. Sono 102 gli indagati. L’organizzazione serviva – illegalmente – circa 22 milioni di utenti.

La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati.

di Filippo Messina