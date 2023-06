“Stringiamoci mammina Giulia, staremo sempre insieme adesso”

“Dicono che era mio padre lui, il mostro. Quello che ti ha ammazzata e ha ammazzato anche me” si legge ancora. “Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia e gambe e testa e cuore”. “Staremo sempre insieme mammina Giulia. Però mi dispiace perché non vedrò mai il mare. Non andrò mai a scuola, non mi innamorerò mai. Non nascerò mai mammina mia Giulia” scrive, nelle parole immaginate per lui da quella che sarebbe diventata sua zia, il piccolo Thiago. “Mammina Giulia che mi avevi dato la vita e lui ce l’ha tolta. Ti amo e ti amerò per l’eternità” conclude. Firmato: “il tuo bambino”. E non serve aggiungere altro.