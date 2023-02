Tragedia all’Università Iulm, il cordoglio della redazione

Stamane una ragazza di 20 anni si è tolta la vita nei bagni della Iulm. Una tragedia che ci ricorda come non ci si debba mai distrarre

Davanti una vita che se ne va in questo modo c’è solo il silenzio. Un silenzio carico di incredulità, di affetto costernato per una famiglia straziata, amici che non potranno capire, un’intera comunità – quella dell’Università Iulm – colpita al cuore.

Per noi de La Ragione, che abbiamo l’onore di collaborare con la Iulm, di aver conosciuto tanti delle ragazze e dei ragazzi dell’università guidata dal rettore Gianni Canova, una tragedia simile ricorda l’impegno a non distrarci mai.

A non dare per scontato nulla, quando ci si rapporta ai più giovani, ai loro sogni e a quelle delusioni che il mondo adulto tende fatalmente a dimenticare o sottovalutare. Difficoltà, momenti che possano far male, diventando un cuneo subdolo in animi magari troppo delicati per i nostri tempi. Così superficiali, presi da un’esteriorità fine a se stessa. Disattenti.

Ci stringiamo con rispetto e affetto a tutta la comunità universitaria.