Tragedia Natisone, quattro indagati per omicidio colposo

Proseguono le indagini dopo la terribile tragedia del Natisone in cui – lo ricordiamo – hanno perso la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dal fiume in piena lo scorso 31 maggio.

La Procura della Repubblica di Udine ha inviato avvisi di garanzia a tre vigili del fuoco della sala operativa e a un infermiere del Numero unico di emergenza 112. Lo conferma il procuratore capo Massimo Lia. Le indagini si sono concentrate in particolare sulle persone che hanno gestito il protocollo di emergenza; non sul personale che è successivamente intervenuto sul posto: nessuno dei vigili del fuoco che hanno cercato in ogni modo di salvare i giovani è infatti coinvolto nell’inchiesta.

di Mario Catania