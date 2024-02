Allerta rossa in Veneto, fiumi a rischio e scuole chiuse a Vicenza Il Veneto è sotto allerta meteo rossa a causa del persistente maltempo che colpisce la regione da circa 24 ore, con il rischio di innalzamento dei livelli dei fiumi Febbraio 28, 2024 | Cronaca

Oggi, mercoledì 28 febbraio, il Veneto è sotto allerta meteo rossa a causa del persistente maltempo che colpisce la regione da circa 24 ore, con il rischio di innalzamento dei livelli dei fiumi e possibili inondazioni. A Vicenza e nei comuni di Longare, Grumolo delle Abbadesse, Nanto, Castegnero, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino e Montegalda, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Questa decisione, estesa anche a tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stata presa come misura precauzionale per evitare il sovraffollamento delle strade, necessarie per consentire un pronto intervento delle autorità di protezione civile e soccorso. Inoltre, il gestore del servizio ferroviario ha annunciato la sospensione di tre linee a causa dell’innalzamento del fiume Retrone a Vicenza: la linea Vicenza-Padova con treni fermi a Grisignano e trasbordo/servizio bus fino a Vicenza; la linea Vicenza-Schio fino a Cavazzale, con servizio bus fino a Vicenza; la linea Vicenza-Treviso da San Pietro in Gù, con servizio bus fino a Vicenza. I Vigili del Fuoco nel frattempo continuano ad operare con oltre 60 interventi di soccorso già effettuati. In particolare, è sotto stretta osservazione il livello del fiume Retrone a Vicenza. Durante la notte, è stata rimossa un’albero che ostruiva il corso del fiume Bacchiglione, sempre nella zona di Vicenza. di Ruggero Fontana