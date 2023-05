“Vi affido un pezzo importante della mia vita”

Sappiamo che la mamma non se n’è andata finché non ha saputo che la piccola era al sicuro, perché l’allarme collegato alla Culla per la Vita è suonato anche dopo, che la bimba era stata trovata. È rimasta lì, a osservare le braccia che portavano via per sempre sua figlia. E ha suonato nuovamente per lasciare un messaggio. Il biglietto è straziante, si legge che lei, che è stata chiamata Noemi, era nata proprio quel giorno.

