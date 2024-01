Vicenza, il corteo dei centri sociali contro Israele

Un gruppo di manifestanti contro Israele ha deciso di uscire dal percorso autorizzato dalla Questura. Scontri con la polizia

Ci risiamo: l’invereconda sceneggiata di oggi pomeriggio a Vicenza è solo l’ultimo episodio di un meccanismo mentale che conosciamo alla perfezione: si contesta, in occasione della Fiera del Gioiello, la presenza di aziende israeliane. In quanto tali.

E così un gruppo di sciagurati decide di uscire dal percorso autorizzato dalla Questura per fare un po’ di caciara e cercare lo scontro con le forze dell’ordine. Sullo sfondo la necessità di manifestare sempre e solo una cosa, odio per Israele. Una forma strisciante di antisemitismo, come in decine di altri casi in tutta Europa dal 7 ottobre a oggi. Sempre la stessa storia, come se noi potessimo mai ignorare la tragedia piovuta sulla testa dei civili di Gaza e l’inconsistenza devastante della strategia politica e militare del leader israeliano Benjamin Netanyahu, ritenendo i palestinesi “responsabili” in qualche modo delle azioni disumane dei tagliagola di Hamas.

Così ragionano questi soggetti, che boicottano Israele in quanto Israele, gli ebrei in quanto ebrei. Tutti colpevoli, perché l’attuale leadership è questa. Trovando anche qualche appoggio politico di troppo, troppe sciocchezze che ci tocca sentire come quelle della segretaria del Partito democratico Elly Schlein di ieri. Sempre pronta a confondere le tragedie della storia con la contingenza di una totale incapacità di comprendere le ragioni dei popoli. Tutti i popoli.

Di Fulvio Giuliani