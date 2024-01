Walter Biot condannato a 20 anni, passò documenti segreti alla Russia

La Corte d’Assise di Roma ha condannato a 20 anni di carcere l’ex ufficiale della Marina Walter Biot, accusato di spionaggio

L’ex capitano di fregata Walter Biot è stato condannato a 20 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Roma, per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. Le accuse sono di spionaggio, corruzione e rivelazione di notizie, che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete. Biot era stato arrestato il 30 marzo 2021 nel parcheggio di un centro commerciale della Capitale, proprio mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto di Stato ai funzionari dell’ambasciata russa.

Il processo è avvenuto oggi a porte chiuse e vede come parti civili, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa.

L’ex ufficiale della Marina era sotto processo davanti ai giudici militari d’Appello. Il tribunale militare lo aveva già condannato in primo grado a 30 anni di carcere, lo scorso 9 marzo, ora è ora detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Di Claudia Burgio