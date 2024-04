Eccellenti pomodori verdi

Un’azienda con un’età media di 34 anni. Un’azienda che dimostra come sia possibile ottenere l’eccellenza rispettando l’ambiente. Fri-El Green House è nata nel 2015 e in meno di dieci anni ha raggiunto un fatturato di oltre 40 milioni di euro. Come? Con i pomodori e non soltanto quelli.

Siamo in provincia di Ferrara, a Ostellato. Qui sorgono oggi oltre 31 ettari di serre idroponiche. Il 70% in meno di superficie impiegata rispetto alle coltivazioni tradizionali, nessun utilizzo di diserbanti e di composti chimici, nessun rischio di inquinamento delle falde acquifere: sono alcuni degli elementi chiave di questa produzione.

Ma di che cosa si tratta? Invece di essere messe a terra, le piantine di pomodori sviluppano le proprie radici in un substrato di lana di roccia, posizionato su canaline che consentono di recuperare anche l’acqua di irrigazione in eccesso, che viene poi riutilizzata per le stesse piante. Un notevole risparmio idrico a cui si aggiunge il fatto che le piante – lontane dalla terra – non assorbono materiali ferrosi del terreno. Di più: questo sistema consente di avere una produzione per 365 giorni l’anno. Nessun utilizzo di prodotti chimici: nelle serre vengono effettuati lanci di ‘insetti utili’ che in modo completamente naturale contribuiscono a ridurre i danni di potenziali insetti dannosi.

Queste serre sono un capolavoro di tecnologia, ma soprattutto sono focalizzate sul risparmio energetico e sul rispetto dell’ambiente. Il risultato è H2orto – Bontà sostenibile, la gamma di pomodori e altri ortaggi che vengono prodotti qui e distribuiti anche in Austria e Germania. Una dimostrazione che fare business rispettando l’ambiente (e tornando a valorizzare le eccellenze del nostro Paese) è possibile.

Le ambizioni di chi gestisce questa azienda sono tante: l’obiettivo è di raggiungere entro il 2026 la piena transizione energetica, in modo da essere completamente indipendenti dai combustibili fossili. Già il mese prossimo inizierà la costruzione di un impianto fotovoltaico in bacini di stoccaggio dell’acqua piovana adiacente le serre, che a breve consentirà all’azienda di avere una piena indipendenza a livello idrico. Nel 2025 è poi prevista la conversione degli impianti da biogas a biometano, per recuperare la Co2 utile per la concimazione delle piante.

Meno facile da spiegare che da vedere e soprattutto da mangiare: i pomodori e gli altri ortaggi prodotti qui hanno tra l’altro la peculiarità di mantenere sempre immutato il sapore, visto che vengono coltivati senza essere messi a terra e il ciclo produttivo è costantemente monitorato. Fri-El Green House è la dimostrazione che investire nell’eccellenza – e nel rispetto dell’ambiente – dà i suoi frutti. Basta assaggiare per capire.

di Annalisa Grandi