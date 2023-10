Eni compie 70 anni

Fin dal 1953 l’iconico cane a sei zampe ha rappresentato una delle nostre eccellenze industriali, in grado di accompagnare il Paese nel suo processo di crescita, non di rado interpretando in anticipo i cambiamenti del mercato. Lo ha riconosciuto nel suo videomessaggio di saluto la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «In questi settant’anni Eni è sempre stata un punto di riferimento per l’Italia. Lo è stata nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le trasformazioni economiche e sociali della nostra nazione, un po’ come quei compagni di viaggio sui quali sai di poter sempre contare». Quanto al futuro, «l’Italia può ambire a diventare un hub naturale di approvvigionamento energetico dell’intera Europa. Possiamo farlo se usiamo l’energia come chiave per costruire con l’Africa e il Mediterraneo allargato un partenariato vantaggioso per tutti». Dimensione geopolitica ed energia quali condizioni abilitanti di un nuovo ruolo strategico del Paese, in due parole quel “Piano Mattei” grazie al quale la presidente Meloni intende giocare la sua partita di conciliazione fra l’interesse nazionale e il diritto di Paesi e popoli a conoscere una stagione di sviluppo e progresso.