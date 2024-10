Fuorisede, quanto mi costi!

Per gli universitari che risiedono nella città dove studiano, l’apertura del nuovo anno accademico vuol dire tornare alla routine di tutti i giorni. Per i fuori sede significa anche mettersi in viaggio. Studiare lontano da casa non è una decisione semplice, anche da un punto di vista economico.

Lo sanno bene sia gli studenti che le loro famiglie: senza una borsa di studio alle spalle (assegnata per merito) ci vogliono almeno 19mila euro l’anno (quasi come un’auto) per far studiare un figlio lontano dal suo luogo di residenza, un costo che in pochi si possono permettere. La situazione diventa ancor più complicata, se non insostenibile, quando sono più di uno i figli che vorrebbero intraprendere un percorso accademico distanti da casa.

Tre sono le spese necessarie da affrontare: la retta universitaria; l’affitto di un alloggio; i pasti. Una recente indagine mostra come sebbene il 95% delle famiglie italiane si dica consapevole di quanto conti dare ai propri figli l’opportunità di farli studiare in un’altra città, è soltanto l’11% che risparmia in anticipo per un simile investimento (l’8% dalla prima infanzia, il 3% dall’adolescenza). Inoltre le famiglie pensano di spendere ogni mese in media (spese universitarie escluse) dai 700 ai 1.500 euro per ogni figlio.

Investire nella cultura è certamente lodevole. La realtà però è spesso crudele e parla chiaro: non tutti possono permettersi di intraprendere un percorso universitario e, ancora di più, di farlo fuori sede.

di Filippo Messina