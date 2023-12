Matusalemme

Con l’uscita degli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro, relativi al terzo trimestre 2023 (luglio-settembre), si può tentare un bilancio del primo anno del governo Meloni sul fronte dell’occupazione, che è poi la vera stella polare della sua politica economica. Il terzo trimestre è un ottimo punto di riferimento non soltanto perché è il periodo più recente per cui si hanno dati ufficiali affidabili, ma perché si situa a un anno esatto di distanza dall’ultimo trimestre interamente ‘draghiano’ (terzo trimestre 2022).

(e un anno è un periodo breve), nel bene e nel male. Però sapere quel che è successo nel primo anno è utile lo stesso, perché almeno ci permette di rispondere a una domanda: è giustificato il pianto greco delle opposizioni e della Cgil sull’andamento del mercato del lavoro? Vediamo.

L’indicatore più significativo, che condensa in sé meglio di qualsiasi altro l’andamento del mercato del lavoro – e cioè il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro (15-64 anni) – è aumentato di 1,3 punti toccando il 61,5%, massimo storico da quando (1977) inizia la serie storica su cui è calcolato. Già, ma obiettano i critici: bisogna vedere di che tipo sono i posti di lavoro (se sono precari o stabili), come va il numero di ore lavorate, che succede nel Mezzogiorno. che ne è delle donne. E allora procediamo. L’aumento dei posti di lavoro (+481mila in un anno) riguarda sia i lavoratori indipendenti (+1,6%) sia i lavoratori dipendenti stabili (+3,1%), ma non quelli a temine (o ‘precari’), che diminuiscono leggermente, con effetti benefici sul “tasso di occupazione precaria”. Ma le ore lavorate? Non sarà che l’occupazione aumenta ma le ore lavorate diminuiscono, come in effetti può succedere ed è già successo in passato? Niente affatto, il monte ore lavorate aumenta del 4,1%. Ok, ma il Mezzogiorno? Che succede nel Mezzogiorno? Anche lì, niente da fare. Non c’è tracollo né crisi né crisetta né stagnazione. Al contrario, il Mezzogiorno è la ripartizione territoriale in cui l’occupazione cresce di più (+1,9%), davanti al Nord (+1,0%) e al Centro (+0,9%). E se fossero i primi effetti della stretta sul reddito di