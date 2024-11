Ita-Lufthansa, l’Ue dà il via libera definitivo: nasce il più grande gruppo aereo d’Europa

La Commissione europea ha dato il suo Sì definitivo – dopo la luce verde “con condizioni” dello scorso 3 luglio – senza ulteriori condizioni al pacchetto di proposte salva-concorrenza che Ita e Lufthansa avevano inviato per rispondere ai dubbi sulle conseguenze dell’unione dei due in alcuni mercati.



Un passaggio necessario per l’intera operazione del Mef e del colosso tedesco, senza il quale non sarebbe stato possibile procedere con l’aumento di capitale, l’ingresso di Lufthansa e l’avvio del piano di rafforzamento ed espansione del vettore tricolore. L’ok è anche l’ultimo atto dell’attuale Commissione, il cui mandato scadrà ufficialmente domani, sabato 30 novembre.



Ora, Mef e Lufthansa potranno procedere con le fasi del closing, che si concluderà a metà gennaio 2025: convocazione dell’assemblea degli azionisti, aumento di capitale riservato ai tedeschi da 325 milioni di euro, ingresso nel cda di Ita di due membri del gruppo di Francoforte e, infine, l’avvio graduale delle sinergie. Fino all’ingresso di Ita, previsto entro il 2033, nel gruppo Lufthansa, per un valore complessivo dell’investimento di 729 milioni di euro, più altri 100 al raggiungimento di alcuni obiettivi.



Di Matilde Testa