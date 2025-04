Le Borse europee e Wall Street aprono in rialzo. Bene anche Milano

ORE 15.30 Wall Street: apre in rialzo (S&P +1,5%) dopo lo stop ai dazi nel settore hi-tech, annunciato a sorpresa venerdì sera da Donald Trump. Trattasi, però, di un’esenzione temporanea. Perché come specificato dallo stesso presidente americano, molto presto verranno annunciati nuovi dazi “che entreranno in vigore in un futuro non lontano”.

Dow Jones guadagna 385,60 punti (+0,96%), lo S&P 500 è in rialzo di 80,53 punti (+1,50%), il Nasdaq aggiunge 347,11 punti (+2,08%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,96% a 62,09 dollari al barile.

ORE 14:30 “Non ci aspettiamo una recessione quest’anno”. Sono le parole pronunciate da Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca. Lo ha dichiarato in un’intervista a Fox.

ORE 11:00 Dopo i primi scambi, Saipem avanza il 3,98% Stmicroelectronics il 3,79% e Tenaris il 3,77%. Bene anche il bancario con Mediobanca e Banco Bpm in rialzo rispettivamente del 3,17% e del 2,92%.

Apre in ribasso lo spread nella prima giornata di contrattazioni della settimana. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre in ribasso a 121 punti base rispetto ai 125 in chiusura venerdì scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,75%.

ORE 9:45 A pochi minuti dall’apertura dei mercati, a Piazza Affari non si segnalano titoli in ribasso.

ORE 9:30 Aprono in rialzo le principali borse europee. A pochi minuti dall’apertura della prima seduta della settimana infatti il Dax di Francoforte fa registrare un avanzo del 2,06%. Buona apertura anche per il Cac 40 parigino, con un +1,85%. Così come il Ftse 100 londinese a +1,72%.

ORE 8:00 Sulle piazze asiatiche bene il Nikkei che termina le contrattazioni in rialzo dell’1,27%.

Per Wall Street, la borsa statunitense, lo scorso venerdì 11 aprile ha visto Dow Jones e Nasdaq terminare gli scambi entrambi in rialzo, DJ con un avanzo dell’1,56% e Nasdaq del 2,06%.

Confermando le anticipazioni dei futures, seduta positiva per le borse che hanno chiuso in rialzo oggi con l’indice di riferimento Shanghai Composite Index in aumento dello 0,76% a 3.262 punti. Lo Shenzhen Component Index ha terminato a +0,51% e 9.884,3 punti. A Hong Kong, l’Hang Seng è attualmente a 21.378,59 punti, +463 punti (2,22%) mentre il China Enterprises Index è a +1,94%.