25 aprile, Meloni: “Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo”

In questo 25 aprile – 80esimo anniversario della Liberazione – dove non mancano le polemiche, in particolare a seguito della richiesta di celebrazioni “sobrie” dopo la morte di Papa Francesco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – presente questa mattina alla cerimonia all’Altare della Patria dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro (qui il video) – dichiara: “Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione. In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana. La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico”.

La premier prosegue: “Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica”.

di Mario Catania