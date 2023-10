Andrea Abodi: “Lavoriamo per riaffermare l’amicizia sport-scuola”

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha inaugurato l’edizione di Skipass 2023 intervenendo al “Convegno nazionale in tema di sicurezza in pista” insieme al Presidente della FISI Flavio Roda e ad altri rappresentanti dello sport.

Abodi ha chiarito sulla questione della pista da bob per Milano Cortina 2026 che probabilmente verrà localizzata fuori dal territorio italiano: “Avremmo tutti voluto tenerla a Cortina com’era scritto nel dossier olimpico ma purtroppo ci siamo dovuti arrendere all’oggettiva impossibilità”, ha spiegato, “di mettere altri fondi per la causa. Sarebbe diventato un problema rispetto ad altre priorità”.

E sul binomio sport-scuola, un rapporto non sempre facile, il ministro Abodi non ha dubbi: “La Repubblica riconosce il valore educativo-sociale di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Tutto parte dalla scuola” ma ammette anche le difficoltà e le mancanze di un sistema in cui “c’è ancora poco sport nelle scuole ma tanta passione e tanta competenza”.

E conclude: “Stiamo lavorando con il ministro Valditara. I processi sono complessi ma sono convinto che lentamente e inesorabilmente riusciremo a ripristinare e affermare l’amicizia necessaria e indispensabile per il benessere individuale e collettivo della scuola”.

di Claudia Burgio e Raffaela Mercurio