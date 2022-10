Arrivederci presidente Draghi e ora largo alle emozioni

Giornata storica oggi in cui abbiamo visto Mario Draghi e Giorgia Meloni emozionati e complici come non mai. A unirli l’amore per il proprio paese che si è fatto evidente nei loro occhi lucidi. Perché un presidente, uomo o donna che sia, non dovrebbe mai aver paura di essere sé stesso fino in fondo

“Se il mondo fosse guidato dalle donne, sarebbe un posto migliore”. È una frase che si sente spesso ma dice il detto: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Un mare che in alcuni paesi si traduce in un abisso senza fine. Basti guardare la cartolina arrivata ieri dalla Cina, dove non si è vista l’ombra di una donna tra i collaboratori che affiancheranno il “neo” presidente Xi Jinping, fresco di terzo mandato, record che gli permette di toccare vette di potere (e soprusi) che non si vedevano dai tempi di Mao.

Il prossimo obiettivo del leader comunista sarà quello di riprendere il controllo su Taiwan . Il che non fa presagire nulla di buono.

Non serve spiegare come vadano le cose in Russia. L’altro giorno, in un’overdose di testosterone Vladimir Putin si è fatto ritrarre sdraiato a terra mentre provava un fucile in un campo di addestramento militare.

E poi Iran, Afghanistan, India, Pakistan, la lista dei paesi dove i diritti fondamentali delle donne vengono calpestati quotidianamente è sconsolatamente lunga.

Sembra banale dirlo ma fa bene ribadirlo: non siamo uguali. Uomini e donne sono diversi, non solo fisicamente. Ma questo è un bene.

Quello che dobbiamo fare è provare a “rubarci” a vicenda ciò che di meglio troviamo nell’altro (sempre che ci sia!).