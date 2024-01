Autonomia differenziata, primo via libera del Senato al ddl Calderoli

A favore dell’autonomia si sono registrati 110 sì, 64 no e 3 astenuti. Mentre si completavano le operazioni di voto alcuni senatori hanno intonato l’inno d’Italia

L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il ddl Calderoli, il ddl n. 615 d’iniziativa governativa, sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. A favore si sono registrati 110 sì, 64 no e 3 astenuti. Mentre si completavano le operazioni di voto in Aula, non inquadrati dalle telecamere, alcuni senatori hanno intonato l’inno d’Italia. Motivo per cui il presidente di turno Gian Marco Centinaio ha sospeso l’Aula.

“Con l’approvazione dell’autonomia oggi in Senato si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che oggi sarebbe stata una bella giornata, e così è stato. Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l’avevano chiesto”. Così il ministro per gli affari Regionali, Roberto Calderoli commenta “con grande soddisfazione” il via libera dell’Aula di Palazzo Madama all’autonomia.