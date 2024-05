Truffa ai danni dell’Inps, la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Santanchè

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e altre persone – tra cui il compagno della ministra – e per due società nel filone del caso Visibilia

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre persone – tra cui Dimitri Kunz, il compagno della ministra – e per due società nel filone del caso Visibilia.

Truffa aggravata ai danni dell’Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid 19 per 13 dipendenti dal 2020 al 2022 (per un totale di oltre 126mila euro versati dall’ente pubblico): questo – lo ricordiamo – quanto contestato dalla Procura.

di Filippo Messina