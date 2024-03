Inchiesta Visibilia, Santanchè indagata per truffa sulla cassa integrazione per il Covid

L’ipotesi è di truffa aggravata ai danni dell’Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid 19

Truffa aggravata ai danni dell’Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid 19 per 13 dipendenti dal 2020 al 2022 (per un totale di oltre 126mila euro versati dall’ente pubblico). È questa la grave ipotesi con la quale la Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sul caso Visibilia. Tra gli indagati, la ministra del Turismo Daniela Santanché, le società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, Dimitri Kunz D’Asburgo – compagno di Santanché – e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia.

Non è invece ancora stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini dell’altro filone che coinvolge la senatrice di Fratelli d’Italia che riguarda l’accusa di falso in bilancio di Visibilia.

di Filippo Messina