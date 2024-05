Autovelox, irregolarità da sanare non ignorare

Da molti anni la decretazione d’urgenza è divenuta il principale mezzo per legiferare, il che sposta l’iniziativa dal Parlamento al governo. Non una buona cosa, anzi. Quando però c’è un oggettivo e urgente problema da risolvere, sembra che la bulimia legislativa si trasformi in digiuno.

A seguito di un ricorso presentato da un cittadino, che contestava la legittimità di una multa fattagli utilizzando i rilevatori automatici di velocità alias autovelox, la Corte di cassazione stabilì che il ricorrente aveva ragione e che quelle macchinette non basta che siano autorizzate dal governo, devono anche essere omologate. Siccome quella di cui alla multa non lo era, la multa stessa doveva essere cancellata.

Una cosuccia di poco conto, se non fosse che nessun autovelox è omologato e che neanche si sa come si potrebbe farlo visto che la normativa ha un buco, sicché non c’è una sola multa in quel modo emessa che sia valida. Una cosa enorme. Stabilire come affrontarla è compito di chi governa. Mentre lasciare che prevalga la tesi secondo cui le multe restano valide, salvo il fatto che chi le riceve faccia ricorso, è una vigliaccata. Perché lo Stato sa di essere dalla parte del torto e si affida all’altro suo più grande torto: una giustizia che costa e scoraggia. Solo di avvocato rischi infatti di pagare quanto la multa e semmai rivedrai indietro i tuoi soldi saranno passati anni.

Gli autovelox non sono un trucco o una coltellata alla schiena. Si deve rimediare, non tirare a multare.

di Sonia Falleri