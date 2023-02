Berlusconi contro Zelensky, come isolare l’Italia

Se qualcuno avesse ancora nutrito qualche dubbio su cosa potesse aver generato, quali contraddizioni potessero celarsi (mica troppo) dietro l’incredibile vicenda del videomessaggio di Volodomyr Zelensky declassato a messaggio scritto e relegato alle 2:14 della finale del Festival di Sanremo, tutto sarà apparso più chiaro ieri sera.

Le distanze, le insofferenze, i distinguo, i mal di pancia, quelli che nutrono una viscerale antipatia per Zelensky e una naturale simpatia per gli uomini forti purché siano antioccidentali e antiamericani non sono certo una prerogativa di qualche estremista verbale a sinistra o nel magma del Movimento Cinque Stelle. Ce ne sono sempre stati – eccome – anche nell’area di governo, pur se nessuno si è mostrato recidivo come Silvio Berlusconi.