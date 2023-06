Berlusconi-Marinella, la cravatta che fece la storia

Confezione di cravatte da sei. Cucita a mano per capi di stato, atleti olimpici, calciatori famosi. Amici speciali da ricevere nelle sue tenute, ad Arcore, a Roma o in Sardegna. Nel pacchetto regalo è stata sempre inserita la “cravatta Berlusconi”: blu con i pallini bianchi, “Vendutissima, sia in Italia che all’estero, mi disse che, vestendosi sempre allo stesso modo, quella cravatta era perfetta sia dopo una giornata di lavoro che a un appuntamento in pubblico”, racconta con un filo di voce Maurizio Marinella, il re napoletano delle cravatte, un brand giunto alla terza generazione. Aveva un rapporto privilegiato con Silvio Berlusconi. La cravatta griffata Marinella al collo del Cavaliere era un passepartout per la notorietà, in Europa e nel mondo. Come tanti amici e conoscenti del Cavaliere ed ex presidente del Consiglio, Marinella è provato dalla notizia del suo decesso: “Mi chiamava per cognome ma dandomi del tu, diceva che le cravatte doveva sceglierle con i due Marinella a lui cari, io e la sua storica segretaria”, racconta l’imprenditore partenopeo. “Berlusconi è stato il nostro testimonial più forte nel mondo, un uomo dalla potenza mediatica direi irripetibile. Durante il suo secondo anno al governo, nel secondo mandato elettorale, mi ha commissionato dei cofanetti di cravatte per tutti i capi di stato con cui aveva rapporti personali e politici. Grazie a lui siamo arrivati al collo delle persone più importanti del mondo. Durante uno dei suoi mandati a Palazzo Chigi mi ha fatto preparare anche dei regali per gli atleti che avevano partecipato ai Giochi olimpici”.