Berlusconi ricordato in tutto il mondo. Nel bene e nel male

La notizia della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta quest’oggi – 12 giugno – all’ospedale San Raffaele di Milano (dov’era ricoverato da giorni) – fa il giro del mondo, ed è in apertura sulle pagine online dei principali media internazionali.

Ma all’estero (sono in pochi a mancare all’appello) il ricordo non risparmia nulla, guai con la giustizia e scandali compresi. “Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all’età di 86 anni”, scrive l’emittente londinese Bbc. Sempre nel Regno Unito, il Guardian titola: “Bunga bunga a parte, l’eredità di Berlusconi è una perdita di fiducia nell’élite politica italiana […] La sua carriera è stata segnata da volgari scandali sessuali e di corruzione”.

Il ricordo è in apertura a caratteri cubitali anche a Mosca, Berlusconi è da sempre “amico” di Putin. “È morto Silvio Berlusconi”, si legge sull’agenzia di stampa Novosti, che rimanda a contenuti in aggiornamento (d’interesse nazionale).

Immediata la reazione anche della stampa tedesca. Secondo l’edizione online del settimanale Der Spiegel, l’ex capo di governo “ha plasmato la politica italiana per decenni, ha creato un impero economico e ha causato scandali in serie”. Il francese Le Figarò replica: “figura cardine nella politica italiana… in Francia, ha lanciato La Cinq nel 1986, un canale televisivo privato di breve durata. Con il suo partito di centrodestra Forza Italia, ha regnato supremo sulla politica italiana. Nonostante i numerosi casi, dallo scandalo Rubygate e dai suoi partiti del ‘Bunga Bunga’ alla condanna per evasione fiscale nella vicenda Mediaset (che gli è valsa una sentenza di ineleggibilità, annullata qualche anno dopo) Silvio Berlusconi ha sempre mantenuto la sua influenza e la sua capacità di…nuocere”.

L’americana CNN nota invece: “il politico che è stato a lungo considerato il personaggio pubblico più colorato d’Italia, è stato eletto primo ministro tre volte e ha servito per un totale di nove anni, più a lungo di chiunque altro dai tempi del dittatore fascista Benito Mussolini”.

di Maria Francesca Troisi